Laurita Fernández lanzó el "challenge con Lau" y compartió su intensa rutina de entrenamiento: "Para acompañarte y motivarte"

Siempre en movimiento y con ansias de desafiarse, Laurita Fernández lanzó el "challenge con Lau". ¿En qué consiste? En compartirles a sus seguidores de Instagram sus rutinas de ejercicios para incentivarlos a que se pongan a entrenar con ella.

La conductora de El club de las divorciadas (eltrece) postéo en la red imágenes de distintos ejercicios. Luciendo un conjunto deportivo y sobre una colchoneta, hizo al aire libre una rutina ideal para fortalecer piernas, glúteos y abdomen.

"Un poco del 'Challenge con Lau'... El primer entrenamiento que no me aburre y me dan ganas de hacerlo todos los días... 30 minutos al día. Grabadas conmigo en tiempo real para acompañarte y motivarte, todas clases son diferentes", les contó a sus seguidores, buena onda.

¿Se suman?