Laurita Fernández habló de su relación con Rufina, la hija de Cabré: "Hablaba más con ella que con Nico"

El flechazo entre Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (38) se dio de la forma menos sospechada, con una celestina inesperada que colaboró con Cupido. En una entrevista con Agarrate Catalina, por La Once Diez, la protagonista de Sugar contó los detalles del inicio de su noviazgo con el actor.

Consolidado el vínculo tras cuatro meses, Laurita se refirió a su lazo con Rufina (5), la hija de Cabré y la China Suárez: "Yo ya la conocía porque venía mucho al teatro. Yo hablaba más con ella que con él. Entonces, fue todo súper relajado, pero es un tema en el que no me gusta entrar mucho por respeto a él y su familia. Es un gran padre".

Con ese tono embelesado, la exjurado de Bailando 2018 agradeció que su pareja se instale en Mar del Plata con ella: “Es una alegría enorme que haya podido venir. Me pudo venir a acompañar y está descansado él también después de muchos años sin parar. Tener estos dos meses para relajar también está bueno para él”. En ese punto, reconoció la convivencia veraniega: “Estamos disfrutando mucho. La verdad es que me hace muy feliz y él también está feliz así que está todo muy bien”.

“Con Nico me pasó algo que no me había pasado y estoy completamente enamorada”. G-plus

Además, Laurita reflexionó sobre su actualidad soñada con Nicolás: “Estamos muy felices y relajados sobre todo. El es muy sensible y estamos con ganas de disfrutar, yo también. No es rebuscado y eso está buenísimo. La verdad es que me pasó algo que no me había sucedido nunca, por eso estoy hablando con tanta tranquilidad y felicidad. Para mí ‘es él’”. Acto seguido, afirmó: “Me pasó algo que no me había pasado y estoy completamente enamorada”.

En cuando a la posibilidad de tener hijos propios con Nicolás Cabré, Laurita Fernández concluyó: “La verdad es que no sé cuándo quisiera ser madre, cuando se de. Pero de verdad, creo que nos vamos a dar cuenta cuando sea el momento. No tengo una fecha o un límite en mi cabeza. Puede ser dentro de cinco años, o en dos. Estoy muy bien, estamos disfrutando y tenemos ganas de hacer otras cosas antes”.