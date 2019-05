Laurita Fernández y Nicolás Cabré atraviesan un gran momento de pareja: los actores apuestan a la convivencia mientras ensayan Departamento de Soltero, obra que protagonizarán juntos.

Así, enamorada y con muchos proyectos junto a Nico, se la vio a Laurita durante su visita a Cortá por Lozano. De hecho, cuando Vero Lozano le preguntó si tiene ganas de casarse y tener hijos, respondió: “Sí, el día de mañana. Quiero. Siento que encontré con quién quiero hacerlo. No es que era un deseo que tenía pese a cualquier cosa. No era ‘quiero ser madre, no importa cómo’. No ahora, pero sí definitivamente es un lugar en el que quiero estar”.

Entonces, la conductora habló de la relación de Nico y su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez: “Estás con un compañero que ya es papá, lo ves conectar con su hija y eso suma, te dan ganas”. Y Fernández le dio la razón: “Sí, y está bueno que él también ya sabría cómo es. Sabe un montón de cosas de las cuales no tengo idea porque en mi grupo de amigas solo una es mamá”.

Al ser consultada sobre su relación con Rufina, Laurita solo tuvo palabras de amor para la niña: “Es lo más, es un amor, lo hizo muy fácil todo. Mi familia la ama, yo la amo y le agradezco a él y a la China la confianza que me depositan. Ella hace todo muy fácil, es lo más”.

La China ya había hecho referencia al vínculo de Laurita con su hija en una entrevista radial con Marcelo Polino: “Con cualquiera que Rufi esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le de amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante”, aseguró la actriz.