Laurita Fernández habló por primera vez de los planes que tenía de ser madre con Nicolás Cabré: "Al principio, no estábamos muy de acuerdo con los tiempos"

A días de haber confirmado su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández habló por primera vez de los planes que tenía de ser madre con su ex y admitió que les costó ponerse de acuerdo "con los tiempos".

"Al principio de la relación lo hablamos con Nico, es un tema que se charló porque no estábamos muy de acuerdo con los tiempos... Pero después lo resolvimos, por eso seguimos adelante con la relación cuando recién nos conocíamos. Quisiera ser mamá más adelante, tengo el deseo pero nunca me imaginé a esta edad con un hijo", expresó en diálogo con la revista Gente.

Entonces, contó que verlo tan presente en la vida de Rufina, su hija con China Suárez, hizo que le transmitiera seguridad y despertara su deseo de ser mamá. "Es super presente, eso me gustaba. Por eso es que también en su momento me animé a plantearlo, me nació el deseo de proyectar con él, un lugar, una familia, de decir: 'sí, es él'. Y después no se concretó pero por supuesto que sus acciones, su personalidad, su manera de ser padre hace que a mí, en ese sentido, en ese punto, me inspiraron amor, confianza, admiración, porque sí es un papá muy amoroso", sumó.

Y se despidió reflexionando sobre qué tipo de madre cree que será cuando tenga su primer hijo. "Te puedo hablar de mi mamá, nos dedicó su vida. Ella me llevaba y me traía al cole, lo mismo con danza y teatro. Me iba a buscar en la loma del traste. Siempre me apoyó, me acompañó y me ayudó a encontrar mi vocación. Ojalá el día de mañana pueda ser un poco lo que ella fue conmigo. También que viva rodeado en un ambiente cálido y amoroso. Porque creo que los nenes son una esponja en todo sentido, para lo bueno y para lo malo", cerró.