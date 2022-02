Laurita habló por primera vez de Benjamín Vicuña y del pasado en común que los une

La alegría de Laurita Fernández por protagonizar una película junto a Benjamín Vicuña es evidente, y ella lo manifiesta orgullosa.

"Trabajar con alguien con tanta experiencia es buenísimo. Para mí es un actor increíble", halagó la conductora de Bienvenidos a bordo al galán que está en pareja con Eli Sulichin, íntima amiga de Pampita.

"Siempre se aprende y está bárbaro eso. Está bueno, estoy contenta", completó en una nota con Intrusos en referencia a SOS, soy papá, la comedia de Marcos Carnevale que contará con producción chilena.

De todas formas, a Laurita Fernández le cambió la cara cuando sugirieron que podría engancharse con Benjamín Vicuña dado que fue novia de Nicolás Cabré, otro ex de China Suárez: "No me metan en eso".

CUÁL ES LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE LAURITA FERNÁNDEZ

Por otra parte, Laurita Fernández reflexionó sobre su soltería y rechazó los rumores de buena onda con un cocinero que la coqueteó en el programa.

"Yo no sé encarar si me gusta alguien. No suelo encarar, nunca lo hice. Yo hasta no estar segura... y si la otra persona no avanza me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca".

"Pero qué se yo, ya aparecerá. Y si aparece que encare porque yo no voy a encarar nunca", cerró Laurita Fernández.