Laurita Fernández enterneció a sus fans con una foto mega retro de cuando era bebé.

Contenta por su ascendente presente profesional y su pleno romance con Claudio "Peluca" Brusca, Laurita Fernández enterneció a sus seguidores de Instagram con una imagen súper retro.

Laurita le sacó una foto a su rincón favorito de su casa, en el que se puede ver un portarretrato con una postal suya de cuando era pequeña, tan solo una beba, feliz y gateando por su casa familiar.

En contraste con la dulce postal, la conductora de Bienvenidos a bordo y protagonista de Matilda, el musical, sumó divertida la canción Sexy and I Know It de LMFAO. ¡Muy dulce!

ASÍ SERÁ MATILDA, EL MUSICAL

Luego de romper récord en taquilla en Broadway y en Londres se presentará en Argentina de la mano de Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones.

Matilda, el musical nos devolverá personajes mágicos como Tronchatoro, Miss Honey y el memorable Bruce Bogtrotter prometiendo atravesar generaciones que crecieron viendo la icónica película que marcó a la primera heroína femenina de una generación.

Durante estos meses los productores y el director han realizado audiciones para encontrar el elenco de niños.