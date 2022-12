Laurita Fernández cumplió 32 años y Peluca Brusca le dedicó su amor eterno

Claudio "Peluca" Brusca y Laurita Fernández, enamoradísimos, tuvieron doble festejo; el cumple de ella y el triunfo de la Selección Argentina frente Francia en el Mundial Qatar 2022.

Romántico, el productor de Bienvenidos a bordo le dedicó un conmovedor posteo a la conductora, con quien vive un pleno romance, en su día especial y se mostró agradecido por tenerla a su lado.

"Todo es poco... Feliz cumple, mi amor", le dijo Peluca a Laurita junto a un montón de emojis de corazones al pie de una foto juntos, riendo a carcajadas y abrazados en el jardín de su casa.

LAURITA FERNÁNDEZ ADMITIÓ QUE HACE POCO COMENZÓ A PENSAR EN LA IDEA DE TENER UN HIJO

En su momento, cuando estaba en pareja con Cabré, la bailarina había contado que a partir de esa relación comenzó a considerar la posibilidad de tener un hijo juntos.

"Con el pasar de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable. Porque si me preguntabas hace cuatro años yo te decía que 'no, todavía no pienso en eso'", sumó en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.