Laurita Fernández, a corazón abierto, sobre la vez que sufrió un ataque de pánico: "Mi cuerpo colapsó y empecé a llorar, fue tremendo"

En medio de la felicidad que vive con su historia de amor de la mano de Nicolás Cabré, Laurita Fernández sigue conquistando nuevos proyectos laborales. Y si bien hoy disfruta de cada desafío, la actriz reconoció que no siempre vivió a pleno tener tantas responsabilidades laborales.

Luego de dar detalles del personaje que encarnará en Inconvivencia, el nuevo unitario de Telefe que se estrenará el 21 de noviembre, y contar que su personaje "llega a un momento que colapsa y tiene un ataque de pánico", Laurita dio a conocer que ella también pasó por algo similar.

"A mí me pasó hace no mucho tiempo. Eso mismo que leía me había pasado. Uno piensa que un ataque de pánico le pasa a gente lejana", comenzó diciendo la bailarina en una nota que le dio a Javier Ponzone.

"Me agarró uno literal. Me pasó que estaba tan pasada de laburo y cosas que sentía que podía abarcar todo, y en un momento el cuerpo colapsó. Empecé a llorar, llorar, y llorar. Estaba en mi casa y fue tremendo. En ese momento estaba con otra pareja que tenía, y tenía familiares a los que le había pasado. Entonces mi pareja supo en ese momento como contenerme y ayudarme", agregó.

Además, la entrevistada se refirió a las emociones que le atravesaban en ese entonces: "Me acuerdo mucho esa sensación de ataques de llantos, ansiedad, y nervios que no sabés por qué es. Al otro día te queda el miedo de que te vuelva a pasar, pero consulté a un médico y me dijo 'te puede no volver a pasar o nunca más, tenés que bajar un cambio en tu vida'".

"Eso fue un antes y un después. Este año tuve la posibilidad de elegir sólo hacer teatro por esto que me pasó, que no lo conté nunca. No quería entrar de vuelta en esa rueda sin parar de no tener tiempo de descanso y ocio. Entonces elegí ir de a poco y disfrutar, y darme tiempo a elegir mas conscientemente las cosas. Fue un año recontra diferente para mí", cerró, a corazón abierto.