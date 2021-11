Las tremendas frases que China Suárez habría dicho de Paula Chaves por el escándalo con Wanda: "Mala persona y atrevida"

El vínculo entre la China Suárez y Paula Chaves hoy parece más quebrada que nunca. Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la mañana que la actriz se habría despachado con todo contra la animadora, en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“La relación se terminó totalmente. La semana pasada estuvo la China haciendo fotos o filmando un comercial en donde habló mucho. Se nota que no mide porque había productoras de Kuarzo que estaban ahí”, empezó contando.

“El tema era fresquito y la criticó mucho. Criticó a Paula, dijo que era una mala persona, una atrevida, que no entendía por qué se había metido”, señaló la panelista sobre los supuestos dichos de la actriz.

“Para mí Paula estuvo fantástica. La defendió a Zaira”, dijo Yanina, respaldando a la conductora de Bake Off Argentina.

“Dijo que se metió donde nadie la llamaba, que no tendría que haberla agredido ni haber tomado partido por Zaira”, aseveró, con dureza.

El cara a cara de la China Suárez con Paula Chaves y Zaira Nara

Ángel de Brito también defendió a Paula en el enfrentamiento que tendría con su ¿examiga? “Cuando fue al programa de Vero Lozano me dijeron que negociaron esa parte porque Paula no quería hablar. Quedaron en que le iban a hacer una o dos preguntas, pero en el momento del vivo quedó clara su posición”, mencionó el conductora.

Sin embargo, la “angelita” más filosa lanzó una versión aún más tremenda. “La China está enojada por el día que fueron Paula con Zaira a la casa y la obligaron a mostrar el teléfono”, contó.

“Paula y Zaira fueron al country donde vive la China, ahí es donde le sacaron el teléfono y ahí se destapó todo”, lanzó.

Yanina, enfrentadísima con la China, se puso del lado de la esposa de Pedro Alfonso. “Paula nunca la criticó. Las veces que yo quise chequear algo con ella me clavó el visto y no me contestó”, afirmó.

“La China dijo que era una desubicada, que nunca se lo iba a perdonar”, concluyó.