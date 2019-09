Las románticas vacaciones de Barbie Vélez con Lucas Rodríguez en Brasil: amor y risas a orillas del mar

Luego de haber estado en el centro de la escena mediática durante mucho tiempo, Barbie Vélez logró bajar su perfil. Menos expuesta y lejos de la pantalla chica, disfruta de su romance con Lucas Rodríguez. Eso sí, la actriz se divierte compartiendo sus amorosas aventuras vía Instagram.

Los novios aterrizaron en Brasil para vivir unas vacaciones tropicales a puro relax. Y aunque Barbie se fracturó el dedo del pie, posó en traje de baño y compartió la sensual foto en la red.

"¿Se nota el dedo? ¡No, cero! Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol. No es lo mío, claramente. Hoy nos tocó día de lluvia... En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto", expresó Barbie junto a su foto "lesionada".

Serena y muy enamorada, la actriz también posteó tiernas postales abrazada a su pareja y riendo a carcajadas mientras se divertía en el mar y su amor retrataba cada mágico momento.

¡Avanzan a paso firme!