Los nervios de Lady Gaga hicieron que termine rompiendo en llanto apenas anunciaron que Shallow, su canción para Nace una estrella, era la ganadora de Mejor Canción Original en los premios Oscar 2019. Con los sentimientos a flor de piel, la cantante dio un fuerte discurso.

Primero, Gaga le agradeció a Bradley Cooper, su compañero de film, con el que cantó la misma canción en la ceremonia. “No hay una sola persona en el planeta con quien podría haber cantado esta canción, solo vos”, aseguró, entre lágrimas, la compositora junto a Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

"Hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces te dicen que ‘no’, ni cuántas veces te golpeás. Se trata de cuántas veces te ponés de pie y seguís adelante". G-plus

Luego, todavía conmovida, se refirió a los espectadores: “Si están en casa sentados en un sillón y ven esto, lo único que les tengo que decir es que es un trabajo duro. Trabajé duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. Se trata de no darse por vencido y si tenés un sueño, pelear por él. Hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces te dicen que ‘no’, ni cuántas veces te golpeás. Se trata de cuántas veces te ponés de pie y seguís adelante”, finalizó Lady Gaga, a pura emoción.