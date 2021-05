Las lágrimas de Dani La Chepi en MasterChef Celebrity al recordar las necesidades que pasó: "Nunca nos sobró nada"

Un desafío en MasterChef Celebrity, en el que los famosos tuvieron que cocinar con solo tres utensilios de cocina, hizo que Dani La Chepi reviva con muchísima emoción los momentos más duros que le tocó vivir.

“Hoy solo se puede cocinar con la sartén, la cuchara y el cuchillo”, le recordpo Santiago del Moro a la instagramer. “¿Sabés el hambre que pasé yo, bebo? Cuando me quedé sin laburo en el 2015 vendí absolutamente todo lo que había adentro de mi casa para darle de morfar a mi hija, más allá de laburar de cualquier cosa”, se sinceró la actriz.

“Me echaron de una radio y de la miseria que estaba pasando dije ‘ay, me voy a poner a hacer videos y voy a ser mi propia manager’. Hoy en día digo gracias a la radio que me echó porque sino lo hubiera hecho, me quedaba ahí sentada, total tenía ahí mi sueldito”, aseguró.

“Nosotros no éramos pobres, pero vengo de una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y me acuerdo que debajo de la campera de gamuza con elástico que usaba, hacía así y sacaba quesos y cosas para que nosotros morfáramos. Cuando pasás esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?”, dijo, quebrada en llanto.

“Nunca nos sobró nada, pero yo creo que de las miserias los argentinos somos sobrevivientes. Nos vamos a quedar sin laburo veinte mil veces, vos, yo y el que está mirando”, concluyó Dani La Chepi, sensibilizada.