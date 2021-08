Las hermanas de Diego Maradona, durísimas con Dalma y Gianinna: "Claudia Villafañe no las crió muy bien porque ellas nos tratan mal"

El enfrentamiento de las hermanas de Diego Maradona con las hijas del astro del futbol volvió a tener un nuevo capítulo. Ana, Kity y Cali estuvieron como invitadas en Debo decir, acompañadas por Matías Morla, y volvieron a apuntar hacia Dalma y Gianinna Maradona pero también contra Claudia Villafañe.

“Yo no tengo nada que hablar de Claudia, lo único que digo es no las crió muy bien que digamos a Dalma y Gianinna porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono no nos dejan hablar y ellas son muy irrespetuosas. Nos tratan mal. Siempre nos hicieron aparte”, lanzó Ana en el living del ciclo de Luis Novaresio.

También recordaron una actitud que les molestó a las hermanas de la hija del Diez y de su exesposa en su despedida en la Casa Rosada. “Hicieron un velatorio aparte. A nosotros nos hicieron esperar ahí hasta cuando lo trajeron. Después Claudia estaba ahí con sus amistades, con sus familiares. Los de ella. Nosotros a un costado, ignorándonos”, señaló.

"No tengo nada que hablar con Claudia, lo único que digo es no las crió muy bien que digamos a Dalma y Gianinna porque nos faltan el respeto. Nos tratan mal". G-plus

También las tres aseguraron que en los únicos momentos en donde estaban todos juntos, eran aquellos donde Diego Maradona las unía a todas. “Si estaba él, ella sí. Diego nos quería mucho. No permitía que nadie nos desaire”, aseguró Kity Maradona.

Más sobre este tema Gianinna y Dalma Maradona, picantes luego de que se le prohibiera a Matías Morla ser abogado en la causa: "Hola tías"

Las fuertes declaraciones de las hermanas de Diego Maradona contra Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona.