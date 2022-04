Las fotos del último adiós de Luis Ventura a su hermano mayor junto a su familia y amigos

El último adiós de Luis Ventura (66) a su hermano mayor, Carlos Alberto Luna (82), a quien cariñosamente le decía Chichí, se dio el martes por la mañana en el cementerio de Chacarita.

Muy afectado por la pérdida, el periodista estuvo acompañado por su hermano menor, Carlos Ventura; se trató de una ceremonia íntima a la que asistieron los familiares directos.

Pía Shaw, muy amiga del presidente de Aptra, abrazó a Luis Ventura en el momento más difícil.

EL RECUERDO DE LUIS VENTURA DE SU HERMANO MAYOR

El lunes por la noche, Luis Ventura había honrado la memoria de Carlos Alberto Luna, su hermano mayor.

"Dejó una familia constituida con una esposa y tres hijos. Por eso, yo le pongo una importancia a un apellido", contó en una nota con LAM.

Quebrado en llanto, Ventura enfatizó: "Se murió sufriendo, que es lo que no me banqué. Lo banqué por mis sobrinos, pero realmente él se quiso ir una semana antes. ¡Vos no sabés lo que sufrió este cristiano!",

"La enfermedad que tenía mi hermano era ser tan sano, por eso el cáncer de pulmón se lo devoró en un par de meses. Se lo comió crudo. Las últimas veces que lo vi lúcido me decía ‘Negro, déjame ir. Deciles que me dejen ir’. Y los hijos no querían saber nada", cerró Luis Ventura.

(Fotos: Movilpress)