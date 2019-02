Las fotos de Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, a pura complicidad con su hijo Thiago: "Pegaron buena onda"

Una vez más, lo que comenzó como una incipiente amistad entre compañeros de elenco se convirtió en una linda historia de amor, en este caso protagonizada por Nazarena Vélez (44) y Santiago Caamaño (36), su compañero de elenco en Verdades Mentirosas, la obra que comparten en Mar del Plata.

Y si bien la actriz tuvo el visto bueno de sus hijos mayores, Thiago (8, el hijo que tuvo con Fabián Rodríguez) no se la hizo tan fácil: "Titi es el que más o menos lo mira de costado. No quiere saber nada. Me dijo que lo iba a reventar. ¿Sabés lo que hace? Me dice 'mirá má, cuánto amor que tengo', lo abraza a Santiago y hace el gesto de que le va a clavar un puñal por la espalda", había revelado Nazarena en diálogo con Siempre Show, el programa de Ciudad Magazine.

¡Pero las cosas cambiaron! Las nuevas postales de Vélez dan cuenta del cambio de actitud de su pequeño con las fotos que compartió en las redes, donde se ve a Thiago y Caamaño a pura complicidad: "Pegaron buena onda", escribió en una de las imágenes que retrataron su escapadita a Villa Gesell.

Días atrás, la parejita del verano fue fotografiada en la playa por la revista Gente, donde Vélez dejó aflorar sus sentimientos: "Con Santiago se me volvió a despertar mi sexualidad, acá en Mar del Plata".

Fotos: Instagram y Captura de Instagram Stories.