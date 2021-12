Las fotos del encuentro de Pampita y Benjamín Vicuña en un evento: abrazos cariñosos y muy buena onda

Se acerca el fin de año y las grandes firmas organizan galas con los famosos para celebrar que la pandemia le ha dado un respiro a la gente y el aislamiento cedió en favor de varias actividades, y en estas actividades, Pampita y Benjamín Vicuña volvieron a encontrarse.

Los papás de Bautista, Benicio, y Beltrán ya se habían visto las caras este lunes por la noche en el Teatro Colón, el lugar que eligió Carolina Herrera para celebrar su fiesta de fin de año junto a conocidas figuras como Celeste Cid y Zaira Nara.

A esa gala estaba invitada también la China Suárez, que no asistió, mientras se especulaba con que habría preferido no encontrarse con su ex, y con la hermana de Wanda Nara, con quien protagonizó el escándalo más resonante del año.

BENJAMÍN VICUÑA Y PAMPITA VOLVIERON A COINCIDIR EN UN EVENTO

Este martes, el actor y la modelo participaron por la tarde del evento que organizó la firma Equus de indumentaria masculina en un local de Palermo, con motivo de la inauguración del mismo. Vicuña es embajador de la marca, por lo que brindó algunas notas a los medios antes de la llegada de su ex.

Si bien hasta hace unos meses era difícil ver a Vicuña y Pampita coincidir en un evento, aunque los dos estuvieran presentes, desde que él se separó de la China Suárez, estas situaciones se han vuelto más comunes, como fue el caso de este martes, en el que fueron fotografiados charlando amigablemente.

Una de las causas de este cambio fue la gran contención que encontró el Vicuña tras su separación por parte de Pampita y Roberto García Moritán, a quien consideró “un tipazo” en una entrevista que brindó a la revista chilena Velvet.

