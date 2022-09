Las fotos de la reconciliación de Karina la Princesita y Nico Furman: de la mano y súper enamorados

Karina la Princesita y Nicolás Furman se mostraron enamorados por su reconciliación en la celebración del cumpleaños de Lizy Tagliani.

El lunes por la noche, la pareja fue fotografiada por las cámaras de Ciudad mientras llegaban de la mano al evento después de haberse dado una segunda oportunidad.

Cabe recordar que tras rumores de crisis con Furman, la cantante finalmente confirmó su separación a inicios de junio y luego se los volvió a ver juntos en cumpleaños de 15 de Sol, la hija que tuvo con El Polaco.

Sin embargo, en ese momento ellos no se animaron a hablar de una reconciliación definitiva. Hoy, en cambio, se muestran de la manito y enamorados públicamente.

KARINA LA PRINCESITA CONTÓ CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON NICO FURMAN DESPUÉS DE LA RECONOCILIACIÓN

Karina La Princesita contó en diálogo con Primiciasya.com cómo está su relación con Nico Furman después de la reconociliación: "Estoy muy bien".

"De todas maneras, no fue una pareja que me hizo estar mal. A veces pasan cosas que por ahí no tienen que ver con la pareja y entiendo que lo que subo a las redes muchos lo tiran primero para ese lado”, expresó la cantante.

LAS FOTOS DE KARINA LA PRINCESITA Y NICO FURMAN NUEVAMENTE JUNTOS

