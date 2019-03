En medio de los rumores que vincularon a Matías Tasín con Mollie Gould, la novia de Luis Miguel, Nicole Neumann salió a aclarar rápidamente que se había separado del empresario el 20 de febrero.

“Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie… ¡ni nadie me debe nada a mí! Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el Rey, ¿no? Pero si fue así, como diría J.B, 'dejen cog… a la gente tranquila', che", disparó muy filosa Nicole, citando una frase de Jimena Barón, ¡también ex de Matías!

Sin embargo, Ángel de Brito compartió a través de Twitter un mensaje privado que llegó el 22 de febrero (dos días después de la fecha que da Nicole de su separación) de una persona que había visto a la pareja haciendo compras en Estados Unidos.

“Pequeño blooper”, escribió el periodista junto al mensaje que recibió y las fotos. “Hola, Ángel. Yo vivo en South Beach hace 21 años. Ayer frente a mi casa la crucé a Nicole con su novio en el Whoole Food de Alton Rd y la 10th. Solo me animé a sacarle una foto de lejos... Ahí va”, dice el texto que compartió Ángel en la red social.

¿Quién dice la verdad?