Las fotos del cambio de Juana Repetto tras su segundo embarazo: "Aquí mi antes y después"

Juana Repetto publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes del cambio físico tras transitar su segundo embarazo y contó su experiencia en cuanto a su alimentación.

“Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de mi segunda vuelta post Belisario. Primero que nada estuve en los grupos de embarazo”, comenzó escribiendo la actriz.

Luego, continuó: “Eso me ayudó un montón a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutri especializada en embarazos”.

“Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando. Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión”, explicó la hija de Reina Reech.

Así, Juana aprovechó para hablar de cuánto afectan los estereotipos de belleza: “Pude sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás”.

“Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo. Y así fue, cuando relaje me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me termino de enfocar en lo importante”, sumó Repetto.

En la publicación, reveló: “Comida real, hidratación, ejercicio y organización. Una vez que logre cuadrar todo eso, no sólo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, si no que también por consecuencia, vinieron los cambios físicos”.

JUANA REPETTO HABLÓ DE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA SU FAMILIA

Juana Repetto habló en sus redes sociales de la importancia de la alimentación saludable pata su familia: “Hoy puedo decir que en casa adquirimos TODOS nuevos hábitos saludables”.

“Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua y me estaría faltando la actividad física, que juro voy a por ella”, prometió la hija de Nicolás Repetto.