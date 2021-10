Lali González sorprendió a Yanina Latorre con una pregunta sin filtro: "¿Con quién tendrías una noche de placer entre Cáceres, Lamothe o Heredia?"

Divertida y sin temor a las picantes preguntas que suelen hacer las panelistas de Los Ángeles de la Mañana, Lali González dio una nota junto a su compañero en La 1-5/18, Luciano Cáceres, y sorprendió a Yanina Latorre con una consulta íntima en vivo.

“Voy a ser una angelita y le voy a preguntar a Yanina Latorre. Si te dan a elegir una noche de placer entre Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe o Luciano Cáceres, ¿con quién te quedarías?”, fue al hueso la actriz.

“¿Puede ser un trío?”, atinó a responder la panelista. Aunque segundo después dio su veredicto: “No, pero me quedó solo con Cáceres y no porque esté en el móvil. Sos mi predilecto de verdad y lo dije siempre. Me puse toda colorada”.

Más sobre este tema Lali González, de La 1-5/18, y una desopilante respuesta cuando le preguntaron qué es un "ñoqui": "En mi país es eso"

“Muy bien, Lali. Te digo que me gusta como angelita”, cerró Ángel de Brito al ver la capacidad de la figura de la ficción de eltrece de poner en aprietos a Yanina con un tema que logró hacerla entrar en calor.

¡Qué momento!