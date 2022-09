Lali Espósito viaja por trabajo al Mundial de Qatar: a quién eligió como acompañante

Lali Espósito, una de las artistas más populares y queridas del país, fue convocada por Telefe para viajar al Mundial de Qatar.

La producción del canal le propuso asistir a la Copa del Mundo 2022 con Marley y Lizy Tagliani.

Si bien la cantante aceptó, en una primera instancia dijo que no. Y les aclaró que solo viajaría si le cumplían una condición.

¿Qué pidió Lali antes de aceptar viajar con Marley y Lizy? Llevar a un acompañante.

LALI ESPÓSITO REVELÓ QUÉ LE PIDIÓ A LA PRODUCCIÓN DE TELEFE ANTES DE ACEPTAR VIAJAR AL MUNDIAL DE QATAR

"Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó Lali en Nadie dice nada.

Acto seguido, contó que llevará a su hermano Patricio. Y reveló cómo reaccionó cuando lo llamó para contarle la buena noticia.

"Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía '¿vos sabés lo que esto para un futbolero?'", cerró, entusiasmada por el viaje.

¡Una genia!