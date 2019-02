Lali Espósito la rompió junto a Thalía y Natti Natasha en Premio Lo Nuestro: "Épico, único para mí"

El jueves por la noche se llevó adelante la nueva edición de Premio Lo Nuestro, en Miami, ceremonia que organizó la cadena Univisión y galardonó a los mejores artistas musicales latinos del año.

Con una carrera musical en alza, Lali Espósito (27) salió a escena para acompañar a Thalía (47) en la canción que interpretan a dúo, Lindo pero bruto. ¡Y la rompió!

En ese festivo y emocionante marco, la artista argentina compartió performance con Natti Natasha (32), la joven cantante dominicana que también hizo un éxito con la mexicana, No me acuerdo.

Feliz por lo vivido, Lali compartió imágenes del show y un sentido mensaje en Instagram: "¡Épico! ¡Único para mí! GRACIAS @premiolonuestro y @univision por abrirme sus puertas. Gracias Thalia por esta canción y por ser así conmigo. Jamás imaginé cantar a tu lado y hoy es un sueño cumplido. Te admiro y te quiero. Por más música juntas. @nattinatasha que placer compartir stage (escenario) con vos. Sos una belleza total. Gracias a todo mi team (equipo) de @sonymusiclatin y @sonymusicargentina por apoyarme y ayudarme a crecer. Gracias @3musica por acompañarme en cada paso. Gracias @maruvenancio por todo. Gracias @lizleyva por tu amor extra al trabajar junto a mí. Gracias @sujeylee por tu trabajo intenso y genial. I love you so much (te quiero mucho)! Y, sobre todo, gracias a la gente que me permite seguir creciendo y cumpliendo mi sueño musical", escribió la cantante local, quien demostró que, con su talento, su amor por profesión y su magnética personalidad, los sueños se alcanzan... ¡Y ella no tiene techo!