Lali Espósito quedó impactada por una participante de La Voz Argentina: “Nos casamos en marzo”

La competencia en La Voz Argentina se pone cada vez más fuerte y grandes talentos encuentran sus lugares en los equipos de Soledad, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y, por supuesto, Lali Espósito quien consiguió algunos de los concursantes más virtuosos. ¡Incluso le pidió casamiento con humor a una joven cantante que la eligió para su team!

Lucía Gutiérrez Escribano se lució interpretando All I want, el hit de Olivia Rodrigo, y no pudo contener las lágrimas en su canción cuando se dieron vuelta las cuatro sillas. Lali se mostró tocada por lo que escuchó y por su personalidad.

“Tenés un aura, una risa espectacular. Vemos mucha gente nosotros todo el tiempo y trajiste algo distinto. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravilllosa. Lo tenés”, dijo la cantante para convercerla. ¡Y sirvió!

LALI ESPÓSITO QUEDÓ IMPACTADA CON UNA CONCURSANTE EN LA VOZ ARGENTINA

Lucía agradeció las palabras de todos los jurados, pero al final eligió a la actriz, que la viene rompiendo con sus shows. “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, dijo, haciendo que la cantante no salga de su sorpresa. “¿Yo?”, exclamó, eufórica.

Corriendo hacía la concursante, se mostró feliz de ficharla para su grupo. “El amor es así ¡Ay, gracias! Nos casamos en marzo”, lanzó, divertida mientras Lucía no se quedaba atrás. “Están todos invitados”, agregó, con humor.

“Sos hermosa. Gracias. La vamos a pasar increíble y te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo. ¡Qué emoción! ¡Te amo!”, agradeció, mientras concluía con una desopilante frase. “Hoy voy a comer un guiso de lentejas. ¿Viste ese día que te merecés todo lo bueno?”, concluyó, risueña.