Lali Espósito, irónica cuando Montaner le aconsejó casarse con un participante de La Voz: "Se puede tener hijos igual, no voy a discutir"

Desde que se presentó por primera vez en La Voz Argentina, Facundo Giovos está dentro de la lista de los favoritos de Lali Espósito pese a que no forma parte de su team. ¿La causa? Los Montaner insisten en que es ideal para ella, y la cantante no muestra mucha resistencia a la idea de formar nueva pareja en el reality aunque siempre en tono de broma.

Este domingo, Facundo volvió al certamen en los playoff del Team Mau y Ricky con su interpretación del tema Fuego de noche, nieve de día de Ricky Martin, y se ganó una nueva felicitación de la jurado. “Con él habíamos hablado en casa de que hacía este tema y por eso me puse los fueguitos en los pantalones. Fuera de broma, siempre lo hacés bien... ¡Ay, chicos, no me dejan hablar! Déjenme ser profesional”, dijo Lali, simulando fastidio por los comentarios de sus compañeros, antes de iniciar un divertido ida y vuelta con Ricardo Montaner:

Más sobre este tema La reacción de Lali Espósito ante el nuevo look de Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "Elton John, un poroto" Divertido comentario de Lali Espósito en La Voz: "Mi sueño siempre fue tener un novio que tenga o panadería o kiosco"

Lali Espósito: -Monta, vos que sos como mi padre acá en el programa, porque para mí soy de la familia Montaner, una hija más... ¿Te gusta él para mí?

Ricardo Montaner: - Si te vas a casar, sí

LE: -¡Ay, qué pesado con eso!

RM: -Es que si no te vas a casar no porque le vas a romper el corazón. El tipo quiere hijos, ya habló conmigo. En La Voz soy tu padre, entonces él vino a hablar conmigo y me pidió consejo. Me dijo 'yo quiero una familia grande, ¿ella estará dispuesta?. Yo le dije 'hablemos'

LE: -Se puede tener hijos igual, no vamos a discutir esto. No sé para qué te pregunté porque siempre me hacés casar.