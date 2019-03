Lali, Dolores Fonzi, Jimena Barón y Griselda Siciliani, duras con el papa Francisco por su mensaje por el Día de la Mujer

El 8 de marzo las redes sociales se colmaron de posteos alusivos al Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, mensaje que emitió el papa Francisco no eludió los cuestionamientos, por el lugar que le destinó a la figura de la mujer.

"La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida. Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse. #InternationalWomensDay", escribió el sumo pontífice, cosechando comentarios a favor, ¡pero muchos en contra!

Feministas, defensoras de la libertad e igualdad, algunas actrices alzaron su resonante voz en protesta a las palabras expresadas por el Papa. Una de las primeras en cuestionarlo duramente fue Malena Pichot, que milita activamente por el feminismo y no dudó en salir al cruce: “Esto es una provocación y usted es encubridor de pedófilos y genocidas. Besis”.

Luego llegaron los potentes tweets de Lali Espósito, Jimena Barón, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani, entre otras figuras.

Lali: "Hacemos más cosas que embellecer y ‘donar’ luz y vida al mundo señor. ¡Mire lo que pasa en la calle con nosotras! Saludos desde su país que está en plena REVOLUCIÓN”.

Jimena Barón: "¿Agitándola el Papa o what? En el Día de la Mujer nos tratan de florero embellecedor, qué amor, qué poesía. ‘El valor de donarse’, onda que nos dice putas de manera bíblica. MUJERES resume todo lo que somos y estamos haciendo. Después a quien le donamos el florero, tema nuestro. Ah, y si pueden resolver lo de la pedofilia y la homofobia sería muy útil. Estamos en el 2019. Gracias".

Dolores Fonzi: "¡No lo puedo creer! ¿Es joda? No me causa gracia. ¡El horror! Pero ‘el valor de donarse’ directamente no puedo. ¿Qué? #8M WTF".

Griselda Siciliani: "Oiga Señor, ¿qué dice? (emojis de una mujer tapándose la cara con la mano)".