L-Gante reveló cuál fue su intención al componer la canción del abecedario: "Lo pensé como una herramienta para las maestras"

Desde el total anonimato, L-Gante se convirtió en uno de los cantantes más influyentes de la cumbia local que no solo ha protagonizado una exitosa gira por México, sino que también se transformó en autor de uno de los temas más llamativos y escuchados de las redes sociales. En PH Podemos Hablar, el artista reveló en qué condiciones compuso la canción del abecedario y qué intenciones tuvo al darla a conocer.

“Estaba en un hotel de Veracruz, México, aburrido, esperando para salir a dar el show con un amigo y dije ‘Ya fue, voy a hacer una canción del abecedario’, así de la nada. Y me puse a buscar una pista en el celular y le dije a mi amigo que me filme”, dijo el cantante y de inmediato comenzó a entonar las estrofas del tema. “Y le fui buscando el ritmo. No es ninguna ciencia, y la cantidad de vistas que tuvo fue lo que me llenó el alma porque yo lo hice con la intención de que el abecedario pegadizo exista. Y vos te ponés a escuchar esa canción dos veces y ya te quedó”, explicó Elián Ángel Valenzuela.

“Es una herramienta. Lo pensé como una herramienta. Imagino que soy una maestra de primer grado que dice ‘vamos a cantar el abecedario con la canción del L-Gante, chicos’, y al segundo día ya se la saben”, reconoció L-Gante, y Claudio Rígoli quiso saber cuánta gente lo vio. “Esto es un dato perturbador porque yo lo filmé así nomás y lo subí al Facebook del barrio, como siempre. Y de ahí salió todo, creo en Facebook tuvo dos millones y medio (de visualizaciones) y ahora lo quiero subir a mi canal de YouTube, por donde saco las canciones” concluyó el cantante.