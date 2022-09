L-Gante habló por primera vez del rumor de separación de Tamara Báez y el escándalo con sus bailarinas

L-Gante habló por primera vez del rumor de separación de Tamara Báez y el escándalo con las bailarinas en un ida y vuelta con sus seguidores en su cuental de Instagram.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?”, le preguntaron al cantante.

A lo que respondió: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

Llamativamente, el cantante no desmintió la separación, haciendo crecer aún más la versión de crisis.

L-GANTE, HARTO DE QUE HABLEN DE EN SU VIDA PRIVADA

L-Gante se mostró harto de que se hable de su vida privada luego de que le preguntaran: “¿No te cansan los put…que hay en la televisión todo el tiempo, que te involucran a vos y a tu familia?”.

“De una, mal, mal, te rompen las… mal. Pero bueno, que hablen lo que quieran, total ninguno sabe cómo es, que la cuenten como quieran siempre”, respondió contundente el cantante de la cumbia 420 en sus redes sociales.

Vale recordar que luego de haber sido grabado saliendo de un hotel con Luli Romero, otra bailarina llamada Micaela deslizó que si hubiera querido podría haber estado con él. Incluso, se lo vinculó con nada menos que Wanda Nara la semana pasada.