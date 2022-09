L-Gante habló a fondo de la versión de romance con Wanda Nara: "Son especulaciones y cuando nos ven juntos se arma el alboroto"

A pocos días de confirmar la separación de Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, L-Gante rompió el silencio y habló a fondo de la versión amorosa que lo unió a Wanda Nara, con quien se lo vio cenando y trabajando en una campaña de ropa.

"Con Wanda nos conocimos en un evento. Estábamos sentados uno al lado del otro", dijo el cantante de cumbia 420 en nota con LAM.

"Vos estás soltero, ella está soltera. ¿Podrías tener algo con Wanda?", le retrucó el cronista de América.

"Cualquiera puede tener pareja en caso de soltería... Con Wanda, ni idea. Son especulaciones del mundo digital". G-plus

"Cualquiera puede tener pareja en caso de soltería. Y tampoco habría que joder. Habría que bancarse la pelusa, como dice el dicho. Después con Wanda, ni idea. Son especulaciones del mundo digital", respondió Elián, sin vueltas.

Negada el affaire, el notero de LAM le preguntó a L-Gante: "Pero te atrae como mujer". Y el cantante evadió la respuesta: "No aporto comentarios. Ella es una mujer famosa, yo también un poco, y si nos ven juntos se arma todo el alboroto".

LLAMATIVA RESPUESTA DE L-GANTE SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON TAMARA

Separado de la madre de su hija, pero en contacto diario por la menor, L-Gante dio detalles de la relación actual con Tamara Báez, quien estalló de furia con la versión de affaire con Wanda Nara.

"Este tiempo que estuvimos separados, acompaño. Tamara me acompaña. Pero hay días malos y hay días buenos. Hay días que quizás 'esta no me la aguanté' y se le fue una reacción. Yo me controlo", describió Elián, mientras que su ex recurrió a la Justicia para ordenar una restricción perimetral para el músico.

"¿La puerta a la pareja está cerrada? ¿Ya sabés que no vas a volver con esa mujer?", ahondó el notero. Y L-Gante arrojó una llamativa declaración: "Y si hoy en día me tengo que andar bancando todo esto, bastante sé de algo".