L-Gante le dedicó un picante mensaje a Wanda Nara en una postal muy sensual

Distanciados por un océano de por medio, Wanda Nara y L-Gante no aflojan con sus “palitos” en las redes. La mediática, que se reencontró con su ex, Maxi López, publicó una foto casi al desnudo y el cumbiero no se achicó.

La empresaria publicó una foto solo vestida con una bata y a puro escote, comiendo una ensalada. “Buen día”, le escribió el cantante en los comentarios y la ¿exesposa? de Mauro Icardi se la siguió.

“Noches buenas para vos”, le puso la mediática al ex de Tamara Báez y él dobló la apuesta. “Ja, ja, ja. Si es con vos, mejor”, comentó, súper picante unas horas después de que el jugador del Galatasaray le dedicó un llamativo mensaje a su ¿ex?

L-Gante: "Ja, ja, ja. Si es con vos, mejor". G-plus

L-GANTE REVELÓ LOS GASTOS QUE TIENE TAMARA BÁEZ TRAS SU SEPARACIÓN

Este jueves, Tamara Báez se acercó a la Fiscalía n° 9 de General Rodríguez a ratificar su denuncia por violencia económica contra L-Gante que en A la tarde reveló que su ex tiene muchas cuentas que pagar, entre ellas una multa de 210 mil pesos.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco, Pochi de Gossipeame se mensajeó con el músico, que defendió su posición. “Me dice que Tamara tiene una multa en el country del día de su cumpleaños de 210 mil pesos y que no puede pagar esa multa, pero sí se puede comprar un iPhone 14”, leyó Pochi.

“Él siente que el abogado de ella se quiere hacer famoso en la tele y quiere resolver esto”, agregó la Instagramer. “Es verdad, y posiblemente ella pretenda mucho dinero porque ve el lujo con el que se mueve él. Si el día de mañana no se ponen de acuerdo porque ella pretende mucho más, por lo menos él le pasa lo mínimo: 300 o 400 mil pesos y después lo demuestra”, dijo Diana Deglauy, que sospechaba de los montos que factura el músico.

