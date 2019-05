El Kun Agüero blanqueó su romance con la modelo Sofía Calzetti: la foto que publicó en su Instagram

El rumor recorría las redacciones desde principios de abril. Y, finalmente, Sergio “Kun” Agüero confirmó su romance con la modelo Sofía Calzetti, en medio de los festejos por la obtención de la FA Cup con el Manchester City.

La joven, de 22 años, publicó en sus historias de Instagram una foto con el futbolista. “Esperándote”, escribió junto al emoji de un corazón y arrobando la cuenta oficial del delantero argentino. Y el Kun no se quedó atrás.

El ex de Gianinna Maradona y La Princesita Karina republicó la imagen en su perfil y agregó un simpático comentario. “Lo que juego a la play”, escribió Agüero con dos emojis de caritas llorando de risa.

Tiempo atrás, Yanina Latorre había contado que el futbolista le había enviado a la modelo un pasaje para que viajara a Inglaterra y se instalara en su casa. "No quiere que se mediatice la relación", había dicho la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Sin embargo, el Kun había salido al cruce de la información.

"No, no salimos. Nos conocemos desde chicos, pero es un amiga. Nos vemos en Buenos Aires porque tenemos amigos en común, pero no más que eso. La conozco desde los 12 años", había asegurado el delantero a la revista Caras.