Kate Rodríguez reveló un episodio inédito que se vivió en El hotel de los famosos: "Hubo una agarrada a piñas"

Si bien solo duró dos semanas en El hotel de los famosos, Kate Rodríguez se paseó por todos los ciclos de radio y TV hablando sobre su experiencia en reality de Boxfish y eltrece y ahora reveló un episodio violento inédito para el público.

La modelo contó que “hubo una agarrada a piñas entre dos hombres y eso no salió porque no se vió. Yo no estaba ya ahí y eso no lo pueden mostrar, pero se tuvo que meter la producción a separar y por supuesto eso no se vio”.

Si bien Kate contó que supo “de primera mano” esta información, no supo identificar a los protagonistas. Asimismo, la modelo especificó que “hay muchas cosas que no se pueden mostrar” en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

KATE RODRÍGUEZ HABLÓ SOBRE LO QUE NADIE VE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“La gente está indignada por lo que ve, imagínate lo que no se ve. La productora cuida ciertos personajes para no fomentar bullying, racismo, xenofobia, homofobia, pero si todo eso que digo ya se vio, imagínense lo que no se ve”.

Asimismo, Kate reveló que “ninguno de los que están ahí son amigos”. “La gente que volvió a entrar lo hizo porque está dispuesta a bancarse todo. Ni siquiera los que dicen que son familia, son familia”.

Por último, Kate Rodríguez señaló que Chanchi Estévez “no va de frente” y manipula a los participantes porque teme competir en la temida “H”. “Esos personajes le tienen miedo a la H, por eso manipulan a la gente para no tener que eliminar ellos en la H, no solamente Chanchi, también Martin Salwe. Martín es un bol… y va a ser un bol… siempre”, señaló.

Al mismo tiempo, Kate especuló cómo influirá la conducta de estos participantes cuando salgan del reality. “Ellos van a decir, ‘no, porque esto era un juego, pero es con humor’. No se pueden no hacer cargo de ninguna cosa, no pueden vivir escudándose en el juego y el humor, y ser homofóbicos o xenófobos, eso se lo va a tener que bancar afuera”, cerró.