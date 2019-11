Karina La Princesita y su soltería por elección: "Decidí que todavía no es tiempo de enamorarme"

Este año, después de mucho pensarlo, Karina La Princesita se animó a más y aceptó la propuesta de sumarse al Súper Bailando. No solo la rompe en la pista de ShowMatch y es señalada como una de las candidatas a ganar el certamen, sino que la cantante también mostró en el último tiempo una faceta más frontal y sin filtros.

Esta “nueva Karina” le valió el premio a Los Más Clickeados 2019 que otorga Ciudad Magazine a las figuras que más brillan en el mundo digital y ella se mostró feliz por el reconocimiento en la fiesta que tuvo lugar en el Hotel Panamericano: “Muchas gracias. La verdad es que siempre es lindo el reconocimiento. Este año cumplo 15 años en la música y es muy bueno que la gente tenga interés en mis notas después de tantos años. Sea cual sea la razón; para chusmear, criticarte o porque te siguen”.

- ¿Vos también sos de clickear en las notas?

- Sí, yo chusmeo mucho. Y también en las mías, que deben ser las más clickeadas por mí (risas). Entro a leer a ver qué genera lo que hago. Más que nada me dedico a la canción y es muy importante saber lo que generamos.

Karina y su soltería: "Fue por elección propia: decidí que todavía no es tiempo, hay que aprender a estar bien solo para después estar bien acompañado" G-plus

- ¿Este año lo viviste distinto porque te animaste al Bailando?

- Sí, me animé al Bailando y también el año pasado me animé a estar en las obras de Flavio Mendoza. Gracias a Dios, tengo un montón de propuestas, hasta de conducción. Así que creo que me voy a tirar a la pileta en todo lo que encuentre.

- Bueno, en el último tiempo se habló mucho de "la nueva Karina" que va al frente. ¿Lo sentís así?

- Sí, es la Karina que tenía miedo antes, que quería hacer todas estas cosas y no se animaba. Ahora estoy sin miedo.

- La que se animó también fue tu hija, Sol, que debutó como cantante en el programa de Susana Giménez.

- Sí, y me enteré que la nota de ella cantando también fue muy vista así que está buenísimo porque dejo de trabajar y vivo de la nena. No, ¡es mentira!(risas)

"Si mi hija Sol quiere cantar, cantará pero a veces dice que quiere ser veterinaria y también la vamos a apoyar con El Polaco en ese caso. El tema es que ella sea feliz y haga lo que ame" G-plus

- ¿Cómo manejan con su papá, El Polaco, esta vocación que tiene Sol de ser artista?

- Está todo el tiempo conmigo y hay dos días a la semana que está con el papá. Nosotras tenemos mucha comunicación, hablamos mucho del tema y tanto de mi parte como del papá tiene todo el apoyo para hacer lo que ella quiera. Si quiere cantar, cantará pero a veces dice que quiere ser veterinaria y también la vamos a apoyar en ese caso. El tema es que ella sea feliz y haga lo que ame.

- Con este presente profesional tan exitoso, ¿no hay tiempo para el amor? (su última pareja fue Sergio “Kun” Agüero, de quien se separó hace dos años y medio)

- ¿Viste que no se puede junto? Al menos en mi caso, es una cosa o la otra. Fue por elección propia: decidí que todavía no es tiempo, hay que aprender a estar bien solo para después estar bien acompañado.