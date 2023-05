Karina La Princesita se enojó en vivo con el equipo técnico de un boliche: "¿Quién da la cara?"

En medio de su show, Karina La Princesita pidió que pararan la música, se paró en el centro del escenario y apuntó muy fuerte contra el equipo técnico del boliche.

"Tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal...".

"La verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal...". G-plus

"A ver si se ponen las pilas y aprenden del sonido, viejo. Porque acá estamos sonando mal, se corta al frente y la gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención porque están prestándole atención a la gente de acá", sentenció, muy enojada.

KARINA LA PRINCESITA LES PIDIÓ A LOS DUEÑOS DEL BOLICHE QUE DIERAN LA CARA

En este contexto, Karina les habló, muy enojada, directamente a los dueños del espacio que la contrataron.

"¿Quién da la cara? A ver si alguna da la cara. Ahí sí, se escucha un poco más. Viejo vamos, estamos todos laburando, vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh... Estos errores no tienen que pasar muchachos, trabajan en la noche, vamos...". G-plus

"¿Quién da la cara? A ver si alguna da la cara. Ahí sí, se escucha un poco más. Viejo vamos, estamos todos laburando, vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh... Estos errores no tienen que pasar muchachos, trabajan en la noche, vamos...", cerró, harta, antes de volver a cantar.