Karina la princesita confesó que se enamoró perdidamente de uno de Los Simuladores: "Me gustaban los tipos grandes"

Karina La Princesita visitó Noche al Dente, donde habló sobre su casi dos décadas de carrera, sus amores, desamores, su rol como mamá, y confesó que de adolescente moría por uno de los actores de Los Simuladores, ¡aunque no recordaba el nombre!

En el inicio, Fer Dente se quedó sorprendido que a Karina, referente de la cumbia, eligiera como uno de los temas de su vida Everybody de los Bakcstreet boys. “Yo tuve ídolos en mi adolescencia de bandas de chicos, y eran los Bakcstreet boys”, explicó.

“Pasa que a mí me cuesta que me guste la gente”, agregó Karina, sumando intriga en el conductor. “No me gusta la gente. Es muy raro que a mí me guste alguien físicamente, ya sea actores, lo que sea. No me pasa nada”, señaló la cantante.

KARINA LA PRINCESITA REVELÓ QUE EN SU ADOLESCENCIA ESTABA ENAMORADA DE UNO DE LOS ACTORES DE LOS SIMULADORES

Sin embargo, Karina cedió en esa afirmación y confesó que Ashton Kutchner logró quebrar esa sentencia. “Lo amo”, dijo, y confesó: “Ese fue el segundo que me gustó en la vida. Cuando era chiquita me gustaba uno de Los Simuladores”.

“Ya era grande. Me gusta la gente grande”, reveló Karina, mientras la producción trataba de averiguar quién era. “Hacía del papá de cosa (sic) en Rebelde Way”, lanzó Karina, y el dato sirvió para que Dente acertara: “¡Martín Seefled!”, dijo.

“Y después me gustó Nick Carter. Pero lloraba por Nick Carter. Fue el primer amor platónico de mi vida, lo amaba. Tenía la vincha, el póster… Lo fui a ver a La movida del verano”, recordó Karina La Princesita sobre su época de fan.