A las cinco de la madrugada del 1° de enero, Karina la Princesita Tejeda vivió una dramática situación familiar. La artista de Siddharta transmitió en vivo a través de Instagram un grave episodio protagonizado por su hermano Ezequiel.

“Mamá dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”, gritaba Karina en pleno video, según detalló Jorge Rial en Intrusos. “Ella pedía ayuda y la nena se tapaba la cara y lloraba”, agregó Marcela Tauro. Minutos más tarde, la cantante tropical eliminó la transmisión de su cuenta oficial.

Adrián Pallares amplió la información sobre lo sucedido. “El hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá, Mónica. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llamó a un seguridad de Flavio Mendoza”, contó el periodista.

“Fue un momento espantoso el que vivió. El seguridad lo subió a un auto y lo llevó a un hotel. Ella se hizo cargo de pagarle el hotel y el pasaje para que se volviera a Buenos Aires. Me dicen que le rompió toda la casa. Toda la casa. Karina se asustó muchísimo por la hija y atinó a llamar al seguridad. Tal vez Karina elige no hablar, pero no lo va a desmentir”, completó Pallares.

Horas antes del escándalo, Karina había publicado varias historias de la cena de Año Nuevo en su cuenta. La cantante se encontraba junto a su hermano y su mamá en el SUM del country de Carlos Paz en el que se instaló Flavio Mendoza para la temporada de verano.

En los videos se puede apreciar a la Princesita un tanto desanimada, mirando a cámara. “Qué felicidad yo siempre”, sobreescribió en el clip. “Feliz año para todos, así de feliz como estoy yo, con esta cara”, comenta la artista. “Feliz año a todos”, dice en otro, mientras atrás se puede apreciar a su hermano tomando una copa de champaña.

Por su parte, Ezequiel también había recurrido a su perfil en las redes para compartir detalles del encuentro. El joven se fotografió junto al bailarín Facu Mazzei, compañero de Karina en la obra de Mendoza. “¡Feliz año, Siddhartaaaa! ¡Facu Mazzei atr (a todo ritmo)!”, escribió el muchacho.