Karina Jelinek contó que dio el primer paso para convertirse en mamá al elegir el donante de esperma: "Fue por catálogo"

Hace algunas semanas, Karina Jelinek contó que tenía muchas ganas de convertirse en mamá y que no esperaría a su pareja ideal. La modelo eligió convertirse en mamá soltera por decisión propia mediante el método subrogación de vientre y un donante de esperma.

En este contexto, Pía Shaw reveló en LAM (eltrece) que Karina ya eligió al donante de esperma y contó qué requisitos pidió. "En camino no está el bebé, pero la elección fue en una agencia en Los Ángeles. Por catálogo, eligió quién va a donar sus espermas. ¿Cuáles fueron las características especiales? Que tenga rasgos similares a ella", contó.

Además, la "angelita" hizo hincapié en que Karina estuvo atenta a que esa persona no tuviera problemas de salud e hizo hincapié en que la decisión ya está tomada.

En diálogo con la revista Gente, la modelo contó por qué eligió el método de subrogación de vientre para convertirse en mamá. "El motivo es completamente médico. Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría tener algunas complicaciones. No es que no pueda quedar embarazada, pero teniendo en cuenta este consejo médico y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre tomé esta decisión. Todavía no hay un embarazo en curso, pero lo que puedo decir es que será con óvulos míos", afirmó la modelo que quiere criar a su hijo junto a Flor Parise.

Y cerró remarcando que el proceso por el cual eligió el donante de esperma fue "simple". "Confié mucho en el lugar que lo hice. Se trata de un donante anónimo, se elige a partir de una especie de catálogo... L o que busqué es que tenga rasgos similares a los míos y, obviamente, que tenga un historial de salud impecable", concluyó.