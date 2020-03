Karina Iavícoli opinó del llanto de Pampita por el coronavirus: "No sé si esto le remueve otros dolores"

Esta semana, Pampita volvió a la pantalla de Net TV con su programa, Pampita Online. Sin embargo, la propagación del coronavirus en la Argentina hizo que la modelo y conductora deje de hacer el ciclo televisivo, aterrada por las víctimas fatales que ya se cobró la pandemia en el mundo y que avanza en nuestro país.

Luego de ver un video de lo que vive España, Pampita rompió en llanto y le pidió a la gente que respete la cuarentena: "Estamos a tiempo nosotros como argentinos. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. De arriba dicen 'no salgan de su casa'. No salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que todavía sigue saliendo a hacer las compras, que va a ver muebles, que se junta con amigos", dijo Carolina, sin contener las lágrimas ni la angustia. Luego, agregó: "Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar y van a salvar a los más jóvenes; y una persona de 55 años no es una persona vieja".

Al ver el desconsolado llanto de Pampita en TV, Karina Iavícoli opinó sobre su visceral reacción en Los Ángeles de la Mañana y expresó que le parece correcto que la modelo de un paso al costado del programa, si el miedo del coronavirus la paraliza.

"Es terrible. Estaba muy angustiada. No la quiero interpretar. No sé si esto le removerá otros dolores. Ella tiene tres hijos y es preocupante. No sé si ya ensambló su familia con los hijos de Roberto (García Moritán), pero hay mucha gente, trabaja un montón y está en contacto con muchas personas. Me parece lo más lógico que tome distancia del programa si le hace mal. Me parece que está bien. Verla así, angustiada, todos los días, no está bueno", dijo la panelista, conmovida por el malestar de Pampita.