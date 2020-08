Karina Iavícoli estalló al aire contra sus compañeras de LAM: "¿Qué les pasa? ¿Quieren que me vaya?"

Aunque Karina Iavícoli fue la última en sumarse al equipo permanente de “angelitas”, poco a poco en Los Ángeles de la mañana va mostrando su carácter, que viene con su larga carrera como productora periodística.

Así, la periodista se molestó con sus compañeras tras dar su opinión sobre el debut de Agustina Agazzani en Cantando 2020.

“A Facu Mazzei lo elogiaron que parecía que estaba adelante Pavarotti”, lanzó filoso Ángel de Brito sobre el compañero de la ex de Martín Baclini. “En algún momento le dijeron a Agazzani que caminando era Nacha Guevara”, siguió el conductor, pero Karina no estuvo de acuerdo. “Tiene presencia, es muy linda”, señaló.

karina: "Ay, chicos, qué les pasa hoy. ¿Quieren que me vaya? Está todo mal hoy". G-plus

“¿Tiene presencia en el escenario?”, cruzó Andrea Taboada a su compañera y ella no lo toleró. “Ay, chicos, qué les pasa hoy. ¿Quieren que me vaya? Está todo mal hoy”, se quejó. “Es linda y tiene presencia escénica”, siguió defendiendo su postura sobre la modelo. “Yo no lo comparto”, se diferenció Taboada. “¿Entonces si sos fea no podés cantar?”, la secundó Yanina Latorre, mientras Karina Iavícoli mostraba su fastidio.