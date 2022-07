Karina Iavícoli cruzó a Belu Lucius en vivo y lanzó una fuerte frase sobre Emily: "Por algo la gente no la quiere"

El miércoles por la noche, las hermanas Belu y Emily Lucius fueron a un espectáculo infantil. Cuando la exparticipante de El Hotel de los Famosos fue abordada por la notera de Socios del Espectáculo se negó a hacer declaraciones, y Karina Iavícoli se indignó.

Luego de mostrar en TV cómo Belu se hizo cargo de la situación con la notera, en el Luna Park, mientras Emily elude la nota, la esposa de Javier Ortega Desio llamó al programa y terminó protagonizando un tenso cruce con la panelista.

KARINA IAVÍCOLI, PICANTÍSIMA CON EMILY EN PLENO CRUCE CON BELU LUCIUS

Karina Iavícoli: -La sensación que tengo es que no se hace cargo de nada. Parece que hizo todo perfecto y que un día una empresa dijo 'vamos a destruir a tu hermana'. Las cosas que hizo se vieron, sino es una santa...Por algo no la quiere la gente.

Belu Lucius: -No, ahí te equivocás. Eso es lo que vos pensás. Lo que menos quiero es ponerme a pelear con Karina. No me gusta la pelea ni la discusión, pero si van a decir que la gente no quiere a una piba por ponerle sal a una pava, estamos mal…Tienen que entender que un no es un no.

Karina Iavícoli: -Entonces no va a poder trabajar más en los medios. Tu hermana, ¿qué hizo para no dar una nota?

Belu Lucius: -¿Por qué te indignás tanto?

Karina Iavícoli: -Eso perjudica a tu hermana. Firmó un contrato. Entró a un programa de televisión y tiene que cumplir con las reglas.

Belu Lucius: -Y lo cumplió.