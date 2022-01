Karina Iavícoli criticó a Fátima por regalar un ventilador y shampoo en el teatro: "A lo que hemos llegado"

En una temporada teatral donde el coronavirus desalentó a que la gente concurra a los espectáculos de las principales plazas turísticas del país, los espectáculos se las ingenian para atraer más público. Algunos como el de Fátima Flórez hacen sorteos, una práctica que criticó Karina Iavícoli.

“Fátima regala un ventilador y productos para el cabello como shampoo”, detalló Rodrigo Lussich, sobre la práctica que molesta a otras obras, mientras que Pablo Layus comentaba que Carlos Paz algunas obras “regalan criptomonedas”.

Lapidaria, Iavícoli no anduvo con vueltas. “No, chicos, a lo que hemos llegado. Me deprime lo del ventilador, con todo respeto. El ventilador y el champú… No sé, discúlpenme”, arrojó, picantísima.

KARINA IAVÍCOLI CRITICÓ A RICKY MONTANER POR EL "BARBIJO INVENTADO"

Tras ver la entrevista que le hicieron en Intrusos, Karina Iavícoli criticó sin filtros a Ricky Montaner por usar un pañuelo como barbijo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de casarse con Stefi Roitman .

“A mí me indignó algo de esta nota que me puso de muy mal humor mientras transcurría. Hay que mirar bien todo en detalle, ¿qué es ese barbijo inventado que tenía él? Ese pañuelo, cuando hablaba le soplaba con su aliento”, manifestó.

“A favor de él, le agarraba la nariz y la boca”, comentó Adrián Pallares y Iavícoli sentenció: “Por favor dejen de defender lo indefendible".