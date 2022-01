Julieta Prandi, contundente sobre Claudio Contardi: "Que vaya preso, como cualquier delincuente"

La batalla judicial de Julieta Prandi contra Claudio Contardi está al rojo vivo en todos los frentes, y luego del polémico descargo que su exmarido hizo en YouTube a través de la ONG Infancias Compartidas, la conductora de Es por Ahí se sinceró respecto de lo que espera que pase.

"Lo que quiero es lo que todo el mundo quiere con un delincuente, y es que vaya preso", aseguró Prandi respecto del padre de Rocco y Mateo.

La dura afirmación de Julieta fue luego de que revelara que otros afectados por Contardi se animarían a aportar sus denuncias en el fuero civil: "Me estuvieron llegando muchos mensajes de gente damnificada que fue estafada por mi marido, durante mi matrimonio y anterior a eso. Hay mucha data que está apareciendo, mucha gente que se quiere sumar a la causa".

"O sea, es una persona que sistemáticamente estafa gente y le roba sus ahorros. A mí me robo 22 años de trabajo, pero a la mayoría de los que aparecen les sacó entre 30.000 y 35.000 dólares con una sociedad que después no se llevó a cabo. Muchos están aportando pruebas porque se quieren sumar a la causa", cerró Julieta Prandi.

JULIETA PRANDI CRUZÓ A EZEQUIEL CONTARDI, EL HIJO MAYOR DE SU EXMARIDO

Por otra parte, Julieta Prandi apuntó contra Ezequiel, el hijo mayor de Claudio Contardi, a quien el polémico empresario le habría puesto a su nombre el primer departamento de la modelo.

"Me llamó y me dijo que me quería devolver el primer departamento que me compré. Tengo todos los mensajes, incluso la conversación grabada, y avanzamos. Hablamos con un abogado y un escribano para hacer una compraventa al revés de la que se había hecho y de un día para el otro me llamó y me dijo que lo pensó bien y que no me lo iba a devolver nada".

"Me dijo que me asbtenga de nombrarlo, y después recibí una carta documento de su parte, pero no solo lo voy a seguir mencionando, lo voy a llevar a la Justicia".