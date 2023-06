Julieta Poggio impactó con un look de alto voltaje para salir con amigas: "El putishort de tus sueños"

Julieta Poggio, separada de Lucca Bardelli y enfrentando los rumores de romance con Marcos Ginocchio, salió a bailar con sus amigas y la rompió con un look "total black", estilo "sado", de altísimo voltaje.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 se puso un mini short negro simil cuero en diálogo con un chaleco de la misma materialidad que tiene un cierre central que permite regular el escote.

Además, eligió unas llamativas botas de caña altísima con "peluchito" signadas por la textura y el volumen, más distintos accesorios con tachas y apliques plateados.

"El putishort de tus sueños", expresó, junto al emoji de diablo, antes de irse de fiesta con su amiga Flor Vigna. ¡Jugada!

QUÉ DIJO AGUSTÍN GUARDIS SOBRE JULIETA POGGIO

“Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas”, dijo Agustín sobre Julieta en una charla en la casa de Gran Hermano.

“En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato”, continuó Guardis.

​Sus repudiables frases fueron criticadas adentro y afuera de la casa de Gran Hermano.