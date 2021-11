Julieta Nair Calvo lució su dulce pancita en La Academia y dio pistas sobre el nombre que eligió para el bebé: "Empieza con V corta"

Luego de que a fines de septiembre pasado Julieta Nair Calvo decidiera dar un paso al costado de La Academia de ShowMatch tras anunciar que espera a su primer hijo junto a su pareja, Andrés Rolando; la actriz regresó a la pista, lució su dulce pancita y dio pistas sobre el nombre que eligieron para llamar a su bebé en camino.

“Muy bien, Julieta Nair Calvo vino a ver a su amiga y le está haciendo aguante. ¿Cómo viene el embarazo?”, indagño el conductor al ver a la futura mamá en el estudio.

“Bien, acá está. Está ahí. No se me nota mucho con este pantalón pero está saliendo. Ya tenemos el nombre, pero me voy a hacer la misteriosa un ratito”, respindió Nair Calvo.

"Voy a tener que venir más seguido me parece. Voy a venir a decir el nombre acá, que empieza con V corta". G-plus

Y si bien Tinelli le insitió varias veces para que devele el misterio, Julieta se puso firme con una promesa en vivo: “Voy a tener que venir más seguido me parece. Voy a decirlo la próxima porque garpó (ya que Igarzabal fue salvada por el jurado). Voy a venir a decir el nombre acá, que empieza con V corta. No lo voy a decir ahora, lo voy a decir la próxima”.