Julieta Nair Calvo explicó por qué renunció a La Academia con una noticia bomba: "Se viene una mini Juli"

Este lunes la renuncia de Flor Vigna supuso una dura noticia para los seguidores de La Academia de ShowMatch, que la consideraban a ella y a Facu Mazzei como dos de los favoritos para ganar el certamen. Sin embargo, la pareja no fue la única en dar un paso al costado ya que la siguiente participante, Julieta Nair Calvo, reveló que tomó la misma determinación tras descubrir que está embarazada de su pareja Andrés Rolando.

“Tengo la boca completamente seca de los nervios, pero voy a intentar hablar un poquito. A mí me pasa igual que a Marcelo, tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida”, dijo Nair Calvo, muy emocionada tras su presentación junto a Gonzalo Gerber y Rocío Igarzábal, que estuvo como estrella invitada.

“Hace mucho estoy esperándolo, así que estoy muy contenta de poder comunicar acá que se viene un o una mini Juli”, agregó la participante, ante Marcelo Tinelli, Andrés Rolando y toda su familia. “Estoy muy agradecida de haber pasado por acá, que hacía muchos años que lo tenía pendiente. La pasé increíble. Estos últimos meses estuve cuidándome mucho acá en la pista de no caerme, no tropezarme, de no hacer trucos muy arriesgados, pero igual quería estar”, agregó la actriz.

“Gracias a mi equipo que son lo más de lo más. El otro día escuchaba que alguien decía que en los grupos siempre hay algún conflicto, pero juro que en el mío no. Siempre los tres para adelante, con amor. Este último tiempo en el que me sentía medio mal en casa, y no tenía ganas de ir a ensayar, iba y a los cinco minutos ya me sentía tentada de risa y me subían muchísimo la energía”, cerró Julieta Nair Calvo antes de anunciar que su reemplazo sería la ex Casi Ángeles Rocío Igarzábal.