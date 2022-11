Julieta Nair Calvo contó por qué se le está cayendo el pelo sin parar: "Angustia y llanto"

Siempre muy unida a sus seguidoras, Julieta Nair Calvo respondió a todo tipo de preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram. Y se identificó con dos fans que le contaron que tras el parto se les comenzó a caer el cabello.

"¿Se te cayó el pelo por la lactancia? Me está creciendo el flequillo descontrolado" y "¿Se te cae el pelo? Porque yo pierdo mucho cabello en la lactancia", fueron los dos comentarios que recibió Juli, a los que contestó con total sinceridad.

"Se me cayó mucho el pelo, angustia y llanto. Entiendo que no a todas nos pasa lo mismo, pero a mí me pasó que me sacaba los mechones de pelo en la ducha. Lloré muchísimos días por eso". G-plus

"Se me cayó mucho el pelo, angustia y llanto. Entiendo que no a todas nos pasa lo mismo, pero a mí me pasó que me sacaba los mechones de pelo en la ducha. Lloré muchísimos días por eso, me quedó hasta un hueco, tengo que hacer algo, ponerme pelo o una peluca. Supuestamente, después vuelve a crecer. Te vuelve a nacer... Me sirvió tomar colágeno, pero pueden hacer mesoterapia", cerró Juli, súper sincera y buena onda con sus fans.

JULIETA NAIR CALVO MOSTRÓ DIVERTIDA CÓMO LOGRA QUE VALENTINO COMA

La actriz posteó una foto haciendo "muecas" y gestos divertidos mientras le acercaba comida a su hijo, que estaba sentado en una sillita.

"Todas las muecas para que agarre ALGO de comida. Ayuda. Paciencia, ya va a querer, mi mantra. Leo experiencias", les dijo a sus seguidoras, ansiosa por saber cómo ellas hacen para que sus hijos coman toda su comida.