Jujuy Jiménez nadó sin ropa junto a su novio en una cascada y compartió el video en las redes

Luego de blanquear su relación con el polista Bautista Bello, Sofía “Jujuy” Jiménez compartió con sus seguidores distintas postales de los viajes que ya hizo con el hombre que conquistó su corazón. Y esta vez, no fue la excepción.

En esta oportunidad, la modelo viajó a Jujuy junto a su pareja y –además de disfrutar de los países que ofrece su provincia natal- Jujuy no dudó en desnudarse para nadar desnuda junto a Bautista en una cascada.

Feliz por la jornada a pura risa y amor que vivió con el joven, Sofía despertó todo tipo de comentarios y corazoncitos con las publicaciones que subió a Instagram e Instagram Stories dejando en claro que su relación marcha viento en popa.

¡Sofía “Jujuy” Jiménez y Bautista Bello, muy enamorados!

LUSSICH, DURÍSIMO CON WANDA NARA POR LOS LIKES AL NOVIO DE JUJUY JIMÉNEZ

“Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen”, había dicho Jujuy en un audio que le envió a Karina Iavícoli en Intrusos.

Lo que no le gustó a Lussich fue que los “likes” de la mediática le llegaron a Bello cuando Jujuy estaba en su provincia natal. “Ahí está el tema porque vos le decís al mundo que no hay que meterse con una persona casada, que eso no se hace, que los códigos, por la China Suárez y tu marido, y se lo hacés a la otra con el novio”, disparó Rodrigo.

“Reconozcamos que de parte de Wanda Nara no es habitual ver que le pone ‘like” a pibes que no conoce y capaz que están de novio con otra chica, que no sigue y aparte el silencio posterior de ella. Un llamativo silencio”, cerró el conductor.