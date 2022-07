Jujuy contó que sufre tripofobia, un particular trastorno: "De pensarlo me da ganas de vomitar"

Hay todo tipo de fobias, algunas más conocidas que otras pero todas son padecidas por quienes las tienen. Jujuy estuvo en PH Podemos Hablar donde contó que sufre de tripofobia, un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas.

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, lanzó, sobre su fobia que incluso la hizo reaccionar a la escenografía del ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos. Una de mis hermanas lo pasa mal. Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”, detalló.

Recién separada de Bautista Bello, Jujuy Jiménez posó sonriente en un evento al que fue invitada. Sin embargo, los comentarios que recibió en esas fotos la dejaron "helada".

Al ver que algunas personas opinaban sobre su cuerpo en el posteo del sitio con las fotos, Jujuy se descargó en Instagram junto a un video en ropa interior y sin maquillaje, tras haber salido de la ducha.

"¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Me ves más carne? ¿Menos? ¿Más cachetes? ¿Menos? Más brazo... Soy esto, basta de definirse por lo externo, por favor... La vida pasa por otro lado, sueño con una sociedad con mucho más amor y menos odio", expresó con los ojos llorosos mirando a cámara.