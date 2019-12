Los jugados comentarios hot de Graciela Alfano al ver a Peter Lanzani: "Me lo estoy imaginando sin ropa"

En Los Ángeles de la Mañana analizaban el look de los famosos en la noche porteña y Peter Lanzani se llevó todos los elogios de las panelistas de Ángel de Brito. Pero, sin dudas, fue Graciela Alfano la que se mostró más “efusiva” al hablar del actor.

“¡Wow! Esto se llama ‘ponete lo que quieras, papito’”, arrancó Alfano, sorprendiendo al conductor y a sus compañeras.

Y siguió: “Perdón Ángel pero a esta altura del año yo me lo estoy imaginando sin ropa. No puedo verle la ropa. Dios mío, ¡ay papito!”.

Al escucharla, Lourdes Sánchez le dijo con humor: “¡Puede ser tu nieto!”. Pero Graciela se defendió: “ ¿Y qué tiene que ver? No dije que lo fuera a hacer, imagino. Es la imaginación. ¿La sexualidad es solo para los jóvenes?”.

Yanina Latorre, quien está enfrentadísima a Graciela, criticó el tenor de sus comentarios. “Chicos, cuidado con el mensaje, llega a decir un panelista hombre 'me la imagino desnuda' y al tipo lo meten preso. O sea, estamos hablando de la ropa”. Indignada, Alfano retrucó: “Callate, ahora te pusiste más papista que el Papa. Desubicada como ella sola”.

No es la primera vez que Graciela deja en claro que le encanta Peter. En el año 2016 lo fue a ver al teatro a Mar del Plata y aseguró: “Tiene una escena final con un desnudo y su trabajo actoral trasciende. Tiene un cuerpazo. Está bien. Está muuuy bien. Calza bien, como diría mi mamá".

En ese momento, Lanzani respondió los elogios de Graciela con timidez: “Algo me comentaron y me empezaron a llegar mensajes. Es divina. Me vino a ver a una función en Mar del Plata y dijo unas cosas de la obra divinas”.