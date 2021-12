Juariu mandó al frente a Joaquín Levinton y Charlotte Caniggia en MasterChef Celebrity tras revisar sus redes: "Hay mucho para decir"

Hace algunas semanas surgieron rumores sobre un supuesto romance entre Joaquín Levinton y Charlotte Caniggia que tanto el cantante como la mediática se encargaron de desmentir, pero Juariu los investigó en las redes y los mandó al frente delante de todos sus compañeros.

Todo comenzó cuando la producción del reality distribuyó cucharitas de colores en cajas que le tocaron en suerte a los participantes, y que sirvió para dividirlos en dos equipos. De esta forma, Juariu, Joquín Levinton y Charlotte Caniggia quedaron en el mismo equipo.

Dispuesto a ordenar a los famosos para un mejor funcionamiento como equipo, Santiago del Moro les pidió a Levinton y a Mica Viciconte que enroquen sus lugares. “¡Qué suerte tuviste!”, le dijo músico a Juariu, al ubicarse cerca de ella.

JUARIU APURÓ A JOAQUÍN LEVINTO Y A CHARLOTTE CANIGGIA EN MASTERCHEF CELEBRITY 3

“¡Sí! Vos no hables que te estoy stalkeando las redes, querido. Hay mucho para decir acá, ¿eh? Vi que estuvo cerca de una famosa en la misma fiesta y no se sacaron fotos juntos”, dijo Juariu, mientras Damián Betular le pedía que no pasara de ahí su información.

“¿Estuvo cerca de Charlotte? ¿Enserio? ¿Hay onda Charlotte con Levinton?”, quiso saber Santiago del Moro, rememorando sus tiempos de Infama. “Él es mi amigo, es mi amigo”, se defendió la hermana de Alex Caniggia.

“Con Joaquín estamos en otra, somos dos locos de la vida”, dijo Charlotte en un corte de edición, mientras Del Moro fantaseaba con una cena con Levinton de un lado de la mesa y los mellizos Caniggia y Mariana Nannis de la otra.