Juariu lloró de la impotencia en MasterChef Celebrity y Santiago del Moro la consoló: "No te pongas triste"

A Juariu le tocó una noche difícil cuando en el mercado de MasterChef Celebrity se olvidó de llevar la carne para su plato. Enojada consigo mismo, terminó llorando y tuvo el apoyo de Santiago del Moro.

“Estoy recaliente. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar”, le dijo al conductor cuando él se acercó a la mesa. “Yo en tu lugar y con lo calentón que soy me hubiera puesto el delantal acá y me hubiera ido, pero no. Lo importante en la vida es quedarse”, aseguró la influencer al borde del llanto.

“No te pongas triste”, le pidió, pero ella no podía salir de su tristeza. “En momentos así pienso en todo lo malo que pasé, esto no es nada”, afirmó y Santiago la ayudó a despertarse.

Santiago: "En la vida todos tenemos alguien que nos pone bien. Pensá en él y que sea lo que Dios quiera". G-plus

EL CONSUELO DE SANTIAGO DEL MORO A JUARIU

Ante el desconsuelo de Juariu por verse cerca de la gala de eliminación, el conductor le pidió que piense en alguien que siempre la banca en los malos momentos. “Mi papá”, dijo ella, a media voz.

Más sobre este tema El reproche de Claudia Villafañe a Juariu en MasterChef Celebrity por el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: "Muchas veces te quise ir a buscar"

“En la vida todos tenemos alguien que nos pone bien. Pensá en él y que sea lo que Dios quiera”, le dijo el animador, mientras abrazaba a la panelista de Cortá por Lozano y ella soltaba unas lágrimas. “Sos lo más”, le agradeció, emocionada.